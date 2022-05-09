مسؤول: روسيا تعمل على إنشاء جيل جديد من الصواريخ فرط الصوتية
Sputnik
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن روسيا تعمل على إنشاء جيل جديد من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وسيتم إطلاقها برا وجوا وبحرا.
وقال بوريسوف: "يجري العمل على إنشاء الجيل الجديد من الصواريخ البرية والبحرية والجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ومن حيث خصائصها ستتجاوز التطورات الحالية والمستقبلية للدول الرائدة".
وأضاف: "من المخطط تجهيز أنظمة طيران حديثة وواعدة بهذه الصواريخ ويجري اختبارها بالفعل على قاذفات القنابل من طراز "تو-22 أم زي أم".
المصدر: إنترفاكس