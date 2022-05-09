مسؤول: روسيا تعمل على إنشاء جيل جديد من الصواريخ فرط الصوتية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن روسيا تعمل على إنشاء جيل جديد من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وسيتم إطلاقها برا وجوا وبحرا.

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وقال بوريسوف: "يجري العمل على إنشاء الجيل الجديد من الصواريخ البرية والبحرية والجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ومن حيث خصائصها ستتجاوز التطورات الحالية والمستقبلية للدول الرائدة".

وأضاف: "من المخطط تجهيز أنظمة طيران حديثة وواعدة بهذه الصواريخ ويجري اختبارها بالفعل على قاذفات القنابل من طراز "تو-22 أم زي أم".

المصدر: إنترفاكس