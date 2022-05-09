 
مباشر

مسؤول: روسيا تعمل على إنشاء جيل جديد من الصواريخ فرط الصوتية

أخبار روسيا

مسؤول: روسيا تعمل على إنشاء جيل جديد من الصواريخ فرط الصوتية
Sputnik
قاذفة القنابل الروسية من طراز "تو-22 أم زي أم"، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sz8j

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن روسيا تعمل على إنشاء جيل جديد من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وسيتم إطلاقها برا وجوا وبحرا.

إقرأ المزيد
"روس كوسموس" تكشف بعضا من أسرارها "العسكرية"

وقال بوريسوف: "يجري العمل على إنشاء الجيل الجديد من الصواريخ البرية والبحرية والجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ومن حيث خصائصها ستتجاوز التطورات الحالية والمستقبلية للدول الرائدة".

وأضاف: "من المخطط تجهيز أنظمة طيران حديثة وواعدة بهذه الصواريخ ويجري اختبارها بالفعل على قاذفات القنابل من طراز "تو-22 أم زي أم".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا