"روس كوسموس" تكشف بعضا من أسرارها "العسكرية"

قالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، لأول مرة، إن عملها لا يقتصر على المجال المدني بل ويشمل العسكري كذلك.

وذكرت الوكالة، في مقطع فيديو بمناسبة اقتراب عيد النصر، أنها تعتبر من المؤسسات الرئيسية في الصناعات الدفاعية، وهي الشركة المنتجة لصواريخ "سارمات" و"توبول" و"إسكندر".

ونوهت الشركة، بأنه تم تاريخيا في الاتحاد السوفيتي ثم في روسيا، تطوير الجزء المدني من صناعة الصواريخ والفضاء في اتصال وثيق مع القطاع العسكري الصاروخي والفضائي.

على سبيل المثال، أصبح أول صاروخ باليستي عابر للقارات R-7 تم اختباره بنجاح في العالم، الصاروخ الرئيسي الذي تم استخدامه لإطلاق أول قمر صناعي وأول مركبة فضائية مأهولة في التاريخ.

المصدر: نوفوستي