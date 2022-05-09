قديروف: سنطلق اسم رئيس دونيتسك الراحل زاخارتشينكو على أحد شوارع غروزني

صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بأنه ستتم إعادة تسمية أحد شوارع مدينة غروزني تكريما للرئيس السابق لجمهورية دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو الذي قتل في عام 2018.

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وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام": "وقف ألكسندر فلاديميروفيتش (زاخارتشينكو) عند أصول استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية، وظل حتى أنفاسه الأخيرة مخلصا لشعبه والعمل الذي بدأه. قام ألكسندر زاخارتشينكو بدور نشط في المعارك ضد أتباع بانديرا والقوميين في أوكرانيا. وكرس حياته للنضال من أجل الحرية والعدالة".

وأضاف: "لمساهمته الضخمة في استقلال دونباس حصل على لقب بطل جمهورية دونيتسك الشعبية. أعتبر أنه من المهم تكريم ذكرى ألكسندر زاخارتشينكو وكذلك تكريم واحترام جميع المناضلين من أجل الحرية في جمهورية دونيتسك الشعبية ستتم تسمية أحد الشوارع في مدينة غروزني باسمه".

المصدر: RT