مقتل مرتزق هولندي في أوكرانيا

أكدت وسائل إعلام هولندية، الاثنين، مقتل مرتزق في شرق أوكرانيا، نقلا عن تصريحات نسبتها لأفراد عائلته.

وكتبت المجلة الهولندية "Telegraaf"، أن "مواطنا هولنديا يبلغ من العمر 55 عاما، جاء كمتطوع في الفيلق الأجنبي الأوكراني، لقي حتفه يوم 4 مايو نتيجة قصف مدفعي بالقرب من خاركوف".

وأشارت المجلة، إلى أن "هذه هي الحالة الأولى لمقتل مرتزق هولندي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

ونقلت المجلة كلمات ابنة المرتزق على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يندم قط على قراره".

وفقا لتقريرها، "كان هناك أكثر من 70 متطوعا هولنديا في أوكرانيا، حتى منتصف مارس الماضي".

وبحسب هيئة الإذاعة الهولندية، لم تؤكد وزارة الخارجية الهولندية بعد المعلومات المتعلقة بمقتل المرتزق الهولندي.

المصدر: "نوفوستي" + "Telegraaf"