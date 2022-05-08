التشيك.. مظاهرة مناهضة لتزويد أوكرانيا بالسلاح

شهدت العاصمة التشيكية براغ يوم الأحد مظاهرة طالب منظموها سلطات البلاد بوقف توريد الأسلحة لأوكرانيا، محملين الولايات المتحدة والناتو مسؤولية الصراع في أوكرانيا.

وشارك في المظاهرة في ساحة الجمهورية وسط براغ 500 ناشط بينهم نائب البرلمان الأوروبي عن حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة"، اللواء في الجيش التشيكي هينك بلازكو، والذي قال: "نحتاج إلى إجبار حكومة جمهورية التشيك على وقف قصف أوكرانيا بالأسلحة".

وأشار متحدثون في المظاهرة إلى أن السلطات تخدع المواطنين بالادعاء بأن العملية الخاصة الروسية لم يتم استفزازها، موضحين أن أحد الأسباب الرئيسية للصراع في أوكرانيا، هو عدم رغبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء مفاوضات حقيقية مع روسيا حول أمن المنطقة.

المصدر: "تاس"