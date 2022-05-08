عضو في البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف تسليح أوكرانيا

عارض وزير النقل الفرنسي السابق وعضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني تمويل وتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانغماس في المصالح التجارية لواشنطن.

وقال على هواء إذاعة RMS: "نحن ننجر إلى حرب شخص آخر... أعتقد أن تسليح الجيش الأوكراني يجب أن يتوقف".

وأضاف: "اليوم الدبلوماسية الفرنسية لا يمكن أن يقودها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. أي نوع من الدبلوماسية لدينا؟ أعط أسلحة للأوكرانيين! وماذا نريد في هذه الحالة، أن يقتلوا حتى آخر واحد فيهم؟".

وتابع: "ثم بعد ذلك سيرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوروبيين".

وعلق ساخرا على أنه "يجب أن تكافأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على سياستها في تشجيع استيراد الأسلحة الأمريكية والغاز الصخري والنفط ولقاحات كورونا" من واشنطن.

وختم: "أوروبا أصبحت الممثل التجاري الرئيسي للولايات المتحدة".

المصدر: "تاس"