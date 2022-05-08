صحيفة تنشر مخططات الطوابق تحت الأرضية لمصنع "أزوفستال" المحاصر (صور)

نشر موقع صحيفة "إزفيستيا" الإلكتروني صورا لمخططات الطوابق تحت الأرضية في مصنع "أزوفستال" الذي تحاصره القوات الروسية في مدينة ماريوبول.

وبين الوثائق التي درسها مراسل الصحيفة، يمكن رؤية وثائق عمل، ورسومات للعديد من مباني المصنع التحت أرضية، مع بيانات هندسية مفصلة.

وتوضح المخططات هيكل المصنع من الداخل، ولا سيما المستويات تحت الأرض وموقع العديد من غرف الورش. كما تحتوي الوثائق الفنية على المخطط الرئيسي، ومعلومات حول نظام النقل للمصنع ومعلومات حول تكنولوجيا الإنتاج والتزويد الجوي للمصنع.

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا ودونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "أزوفستال" الذي تحاصره.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، وإحكام الحصار على القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام، وتواصل احتجاز المدنيين من عمال المصنع ومن لجؤوا إليه من المناطق المحاذية على وقع المعارك.

المصدر: إزفيستيا + RT