موسكو تتحدث عن مخزون روسيا من الذخيرة والصواريخ عالية الدقة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أنه توجد لدى روسيا كمية كافية من الصواريخ والذخيرة عالية الدقة لتنفيذ كل المهام المطروحة أمام القوات الروسية.

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وأشار إلى أن كل أنواع الأسلحة الروسية عالية الدقة أكدت ميزاتها القتالية أثناء النزاع في أوكرانيا.

وأكد في حديثه لوكالة "إنترفاكس": "يزود المجمع الصناعي العسكري جيشنا بجميع الصواريخ الضرورية بالكميات المطلوبة".

وأضاف أن المعلومات المتوفرة لدى وسائل الإعلام الغربية حول استنفاد الموارد العسكرية الروسية لا تتفق مع الواقع وأن مخزون الأسلحة في القوات الروسية المسلحة سيكون كافيا لتنفيذ جميع المهام المطروحة أمامها.

وأوضح: "أكدت جميع أنواع الأسلحة الروسية عالية الدقة خصائصها القتالية، مما جعل من الممكن إصابة منشآت البنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا بدقة عالية"، مشيرا إلى أن روسيا تعمل حاليا على تحديث هذا النوع من الأسلحة.

المصدر: إنترفاكس