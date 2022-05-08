الأمم المتحدة تعلن إجلاء 170 مدنيا عن "أزوفستال"

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أوسنات لوبراني، اكتمال مرحلة أخرى من إجلاء المدنيين عن "أزوفستال" ومناطق أخرى في ماريوبول شملت أكثر من 170 شخصا.

وقالت لوبراني: "اليوم اكتملت بنجاح مرحلة أخرى من إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال للمعادن ومناطق أخرى حول ماريوبول. وأؤكد بارتياح كبير أن أكثر من 170 شخصا تعرضوا لقصف مكثف لأكثر من 10 أسابيع... يمكنهم الآن أخذ قسط من الراحة في زابوروجيا، حيث ستقدم لهم المنظمات الإنسانية المساعدة الفورية" ليصل مجموع من تم إجلاؤهم أكثر من 600 شخص من منطقة ماريوبول.

المصدر: "نوفوستي"