قصر الإليزيه: لا توجد أي خطط لدى ماكرون لزيارة كييف

أعلنت إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم وجود أي خطط لديه لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

ووفق ما نقلته وكالة "تاس"، قال قصر الإليزيه: "في هذه المرحلة، لا توجد خطط للقيام بأي رحلات من قبل إيمانويل ماكرون إلى كييف".

ووردت في وقت سابق أنباء عن خطط الزعيم الفرنسي لزيارة برلين يوم 9 مايو، وإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز. وشدد قصر الإليزيه على أن هذه ستكون أول زيارة خارجية لماكرون بعد تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، "ما يؤكد مرة أخرى متانة العلاقات الفرنسية الألمانية".

كما أجرى ماكرون محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغرقت اكثر من ساعتين. وكانت هذه أول محادثة بين قادة البلدين منذ فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة.

المصدر: وكالات