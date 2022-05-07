ما قصة القلادة الذهبية التي تسلمها ماكرون أثناء تنصيبه لولاية ثانية؟

تسلم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون اليوم السبت وسام جوقة الشرف الوطني أثناء تنصيبه لولاية ثانية تستمر 5 سنوات، خلال مراسم متواضعة في قصر الإليزيه.

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وماكرون أول رئيس يفوز بولايتين متتاليتين منذ عقدين، لكنه لم يعلن بعد عن الشخصية التي سيسند إليها منصب رئيس الوزراء في ولايته الجديدة.

وتم خلال المراسم تقليد ماكرون، مثله مثل جميع الرؤساء، بوسام جوقة الشرف الوطني، وهو قطعة رمزية للغاية، تعتبر جوهرة الجمهورية، وترمز إلى "استمرارية الدولة".

والوسام عبارة عن قلادة مصنوعة من الذهب الخالص تزن 952 غراما، وهي مقدمة على وسادة حمراء. مكون من 16 رابطا، كل رابط يمثل نشاطا رئيسيا للمجتمع الفرنسي، ويحتوي على حرفين في الوسط "HP"، وتعني "Honneur et patrie" أي "الشرف والوطن".

وبعيدا عن كونه تمييزا بسيطا، فإن "قلادة وسام جوقة الشرف ليست زخرفة، ولكنها علامة على المسؤولية الكبيرة التي يحملها رئيس الجمهورية المنتخب حديثا".

المصدر: "bfmtv"