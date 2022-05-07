مراسم تنصيب الرئيس الفرنسي ماكرون بولايته الجديدة ( فيديو)

تشهد فرنسا اليوم السبت، مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد لولاية جديدة، زاخرة بالدلالات الرمزية في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته.

إقرأ المزيد

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن تنصيب ماكرون، الرئيس الرابع الذي يعاد انتخابه في ظل الجمهورية الخامسة في فرنسا بعد ديغول وميتران وشيراك، سيكون مشابها لما حصل مع أسلافه هؤلاء من دون الخروج من القصر الرئاسي، وستنقل المراسم على كل المحطات التلفزيونية الرئيسية في البلاد.

🔴 مباشر - مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية



📺 تابعوا معنا الحفل مباشرة من قصر الإليزيه https://t.co/NxfTQ8LygE#إيمانويل_ماكرون#فرنساhttps://t.co/yVwGnN2HV3 — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) May 7, 2022

وفي التفاصيل، عند الساعة الـ11:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينيتش)، سيدخل ماكرون إلى قاعة الاحتفالات وهي الأكبر والأعرق في قصر الإليزيه على وقع موسيقى هاندل، فيما وسيعلن رئيس المجلس الدستوري، لوران فابيوس، فوزه في الدورة الثانية التي جرت في 24 أبريل، أمام مرشحة اليمين، مارين لوبان، بحصوله على 58.55% من الأصوات، ومن ثم سيقلد قلادة جوقة الشرف، وفق "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة أن الرئيس الفرنسي سيلقي بعد ذلك كلمة أمام نحو 450 شخصية مدعوة وأفراد عائلته، من بينهم زوجته بريجيت وأصدقاء وأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء جان كاستكس، فضلا عن كبار المسؤولين في مجلسي البرلمان وممثلين عن الجامعات والنقابات والأديان وغيرهم، كما سيحضر كذلك الرئيسان السابقان، نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند فضلا عن رئيس الوزراء في ولايته الأولى، إدوار فيليب.

هذا ودعا ماكرون أيضا مقدمي رعاية صحية ومسؤولين محليين منتخبين ومسؤولي جمعيات ورياضيين وشبابا للتذكير بالأولويات التي سيعمل عليها في ولايته الجديدة ومن بينها إصلاح النظام الاستشفائي، إذ أنه سيحدد في كلمته الاتجاهات الرئيسية لولايته الثانية، قبل أن ينتقل إلى الحديقة ليستعرض ثلة من القوات المسلحة على وقع النشيد الوطني الفرنسي، وتطلق 21 طلقة مدفع من ساحة أنفاليد.

تجدر الإشارة إلى أن الولاية الرئاسية الجديدة تبدأ رسميا في 14 مايو، في حين يأتي تعيين رئيس وزراء جديد بعد هذا التاريخ، بينما تجري الانتخابات التشريعية بعد شهر من ذلك.

المصدر: "فرانس برس"