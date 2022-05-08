بلغاريا تلوّح باستخدام حق النقض ضد حظر واردات النفط الروسي

أعلن نائب رئيس الوزراء البلغاري وزير المالية آسن فاسيليف، أن صوفيا طالبت المفوضية الأوروبية بتأجيل حظر إمدادات النفط الروسية، مشيرا إلى حق بلاده في نقض هذا القرار.

وقال فاسيليف يوم الأحد في مقابلة مع التلفزيون الوطني البلغاري: "المفاوضات بشأن النفط جارية حاليا، نريد أن نكون من بين الدول التي سيتم منحها إعفاء مؤقتا من حظر النفط الروسي. إن لم نحصل على الإعفاء، فلن ندعم العقوبات.. نعم، سوف نستخدم الفيتو"، معربا عن أمله في "ألا يصل الأمر إلى هذا الحد".

وأكد أن "بلغاريا تتمسك بمصالحها ولا تنظر إلى مصالح روسيا أو أي جهة أخرى... إذا كانت هناك استثناءات من الحظر النفطي لعدد من الدول، فيجب أن نكون في هذه المجموعة، إذا حدث شيء آخر، فهذا سيكون تلاعبا بالمعايير".

المصدر: "تاس"