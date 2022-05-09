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الخارجية التركية: الأزمة الأوكرانية ستغير هيكل الأمن في أوروبا

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الخارجية التركية: الأزمة الأوكرانية ستغير هيكل الأمن في أوروبا
AP
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن الأزمة الأوكرانية تعد نذيرا بتغيير هيكل الأمن الأوروبي.

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وجاء في رسالة صدرت عن تشاووش أوغلو بمناسبة يوم أوروبا الذي يتم الاحتفال به في التاسع من مايو: "يبدو أن الأحداث التي تقع في وسط أوروبا في القرن الـ21 تعيدنا إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، مما يعد نذيرا بالنسبة لنا".

وأضاف: "هذه هي الحرب التي ستغير بشكل جذري هيكل الأمن الأوروبي ما بعد الحرب الباردة، تعد نقطة تحول بالنسبة لأوروبا".

المصدر: تاس

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