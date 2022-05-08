كندا تفرض عقوبات جديدة على 40 مواطنا روسيا

أعلنت كندا فرضها عقوبات على 40 مواطنا روسيا بينهم رجال أعمال وعسكريون.

ووفقا لنص الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لحكومة كندا، طالت العقوبات الرئيس السابق لشركة "لوكويل" النفطية وحيد ألكبيروف، ونائبة رئيس مجلس مصرف "سبيربنك" أولغا غولوديتس، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، والجنرال شريف ديليمخانوف، والنائب في مجلس الدوما عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف.

كما أفاد مكتب رئيس وزراء جاستين ترودو بأن كندا سترسل مساعدة عسكرية أخرى إلى أوكرانيا بقيمة 38,8 مليون دولار.

يذكر أن ترودو وزيلينسكي ناقشا جهود المجتمع الدولي لفرض "عقوبات صارمة وطويلة الأمد" ضد روسيا، ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وزار رئيس الوزراء الكندي يوم الأحد مدينة إربين في ضواحي كييف كما تداولت وسائل إعلام أوكرانية صورة تظهر ترودو وهو يعيد رفع العلم الكندي فوق سفارة بلاده في كييف.

المصدر: تاس