جاستين ترودو يعرّج على مدينة أوكرانية متضررة قبل لقاء زيلينسكي ورفع علم كندا على سفارتها في كييف

أكدت السلطات الأوكرانية أن رئيس الوزراء جاستين ترودو زار اليوم الأحد مدينة إربين في ضواحي كييف.

ونشر ألكسندر ماركوشين عمدة إربين على "تيليغرام" لقطات تظهر ترودو خلال هذه الزيارة غير المعلن عنها، وهو يتفقد حجم الأضرار في المدينة.

وشكر ماركوشين ترودو على الدعم الذي تقدمه كندا إلى أوكرانيا، معربا عن ثقته بمواصلة التعاون بين البلدين لإعادة إعمار المدن الأوكرانية المتضررة.

وتابع: "آمل في دعم السيد جاستين ترودو في تنظيم جهود الجالية الأوكرانية في كندا لإعادة إعمار البنى التحتية في إربين".

كما تداولت وسائل إعلام أوكرانية صورة تظهر ترودو وهو يعيد رفع العلم الكندي فوق سفارة بلاده في كييف.

Canadian PM Justin Trudeau raises Maple Leaf over the embassy in Kyiv as it reopens. Trudeau spent the day with Ukrainian president Zelenskyy. pic.twitter.com/FNQ7pq68Aj — Paul Workman (@PaulCTV) May 8, 2022

ويأتي ذلك على خلفية زيارة مفاجئة أخرى وصلت بها السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن اليوم إلى مدينة أوجغورود جنوب غرب أوكرانيا حيث التقت قرينة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أولينا.

وشهدت إربين في مارس الماضي اشتباكات عنيفة قبل انسحاب القوات الروسية من محوري كييف وتشيرنيغوف وإعادة انتشارها أواخر مارس مع تقدم المفاوضات بين موسكو وكييف، والتي تعطلت في وقت لاحق.

المصدر: RT + وكالات