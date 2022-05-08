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سيدة أمريكا الأولى تصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

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سيدة أمريكا الأولى تصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة
AP Susan Walsh
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وصلت السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، اليوم الأحد بزيارة غير معلنة مسبقا إلى أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وزارت قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم ضمن جولة أوروبية تستغرق ثلاثة أيام مدينة أوجهورود في جنوب غرب أوكرانيا قرب حدود سلوفاكيا، حيث التقت في مدرسة تم تحويلها إلى مركز لإيواء النازحين مع السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكايا.

وشملت هذه الزيارة اجتماعا مغلقا بين زوجتي رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة دامت نحو ساعة.

وتزامنت هذه الزيارة مع الاحتفالات بيوم الأم في أوكرانيا.

وقالت جيل بايدن إنها وصلت أوجهورود لأنه "من المهم الإظهار للشعب الأوروبي أن هذه الحرب يجب أن تنتهي"، واصفة النزاع المتواصل بأنه "ضروس".

وتابعت: "يقف شعب الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الأوكراني".

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن جيل بايدن وأولينا زيلينسكايا كانتا على تواصل وتبادلتا رسائل في الأسابيع الأخيرة.

وأصبحت جيل بايدن أول فرد في أسرة الرئيس الأمريكي يزور أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي هذا البلد في 24 فبراير الماضي.

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد زاروا كييف الشهر الماضي حيث أجروا محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: CNN

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