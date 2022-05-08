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متظاهرون مناهضون لروسيا حاولوا الاشتباك مع المشاركين بمسيرة "فوج الخالدين" في مدريد

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واجهت مسيرة "فوج الخالدين" التي تم تنظيمها في مدريد اليوم الأحد في إطار احتفالات روسيا بالنصر في الحرب العالمية الثانية، مظاهرة مضادة نظمها مؤيدون لأوكرانيا.

وظهر المشاركون في مسيرة "فوج الخالدين" وهم يحملون صورا لآبائهم وأجدادهم ممن خاضوا الحرب العالمية الثانية، في حين بدا المتظاهرون في المسيرة المناهضة لروسيا والمؤيدة لأوكرانيا وهم يحملون لافتات وملصقات عليها شعارات معادية لروسيا. 

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وتدخلت الشرطة الإسبانية عدة مرات لمنع الاشتباك بين الجانبين.

المصدر: RT 

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