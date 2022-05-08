شولتس: برلين لن تسمح للناتو بأن يصبح طرفا في الأزمة الأوكرانية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن برلين لن تتخذ أي قرارات من شأنها أن تجعل حلف "الناتو" طرفا في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مخاطبا مواطنيه بمناسبة "يوم تحرير ألمانيا من الاشتراكية الوطنية": "بالنسبة لي، الثامن من مايو ليس له مثيل، لذا أخاطبكم"، "الروس والأوكرانيون قاموا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.. ارتكبت ألمانيا جريمة ضد كلا البلدين، روسيا وأوكرانيا على حد سواء، وخلال العقدين الماضيين، كنا نسعى جاهدين لتحقيق المصالحة".

وأكد أنه "في جميع الجهود التي تبذلها برلين لدعم أوكرانيا، ستسترشد الحكومة بمبدأ عدم الإضرار بألمانيا، في الوقت ذاته، لا نفعل كل ما يطلب منا هذا أو ذاك. لأنني أقسمت في قسمي بأنهم سيمنعون إلحاق الضرر بالشعب الألماني".

وأوضح: "لن نتخذ أي قرارات تجعل الناتو مشاركا في الحرب. قراري لا يتزعزع. حقيقة أنه لا ينبغي أن تكون هناك حرب عالمية، خاصة بين القوى النووية".

المصدر: "نوفوستي"