شولتس: لن نتهور بدعم كييف لمجرد أن هناك من يطلب ذلك بصوت عال

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين "ستواصل دعم كييف ولكنها لن تتصرف بتهور لمجرد أن هناك من يطلب ذلك بصوت عال".

وقال شولتس في حوار على قناة "CDF" التلفزيونية: "بدون الوصول إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لن نرفع العقوبات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يتفق مع أوكرانيا".

وحسب قوله فإن هذا يجب ألا يكون "سلاما مفروضا"، تقوم فيه روسيا بإملاء شروطها.

إقرأ المزيد

وأضاف ردا على سؤال مقدم البرنامج، بشأن أن ألمانيا لا تعترف بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

ووفقا لما قال فإن أوكرانيا يجب أن تملك الإمكانية للدفاع عن نفسها والدفاع عن سيادتها وحريتها.

وحسب ما ذكر فإن "روسيا لا يجب أن تربح، وأوكرانيا لا يجب أن تخسر". مؤكدا أنه اختار هذه الصياغة بشكل متعمد.

وأشار أيضا إلى أن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك في المجال الدفاعي، لكنها لن تتصرف بتهور. وقال "سنواصل دعمها. لكن لا جدوى من التصرف بتهور لمجرد أن هناك من يطلب ذلك بصوت عالٍ".

ونوه شولتس أن: "مع كل قرار، نحن نفكر بشكل جيد في التداعيات التي يحملها".

وحسب تعبيره فإن هدف ألمانيا هو أن توقف روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا وصف يوم أمس ألمانيا بأنها "واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي ترددا" فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالوضع حول أوكرانيا.

المصدر: تاس