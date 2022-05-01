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وزير الخارجية الأوكراني منتقدا ألمانيا: أكثر دول الاتحاد الأوروبي ترددا

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وزير الخارجية الأوكراني منتقدا ألمانيا: أكثر دول الاتحاد الأوروبي ترددا
Legion-Media
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا السلطات الألمانية إلى التصرف بشكل "أكثر حسما" في "مساعدة بلاده" و"اتخاذ القرارات" بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا.

ووصف كوليبا ألمانيا بأنها "واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي ترددا" فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالوضع حول أوكرانيا.

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ووفقا له، فإن الدعم الأوروبي لأوكرانيا "اليوم هو مسألة سلام وحرب في القارة". ودعا برلين إلى أخذ دور ريادي في أوروبا.

وحدد كوليبا ثلاث مساعدات يعتبرها من الأولويات المطلوبة من ألمانيا إلى بلاده. وقال كوليبا: "أولا، في إزالة العقبات المتعلقة بتوريد جميع الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا. وثانيا، مسألة العقوبات ضد روسيا. وثالثا، منح وضع المرشح لدخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وزعم أن "أوروبا لن تنعم بالاستقرار والأمن لعقود" إذا انتصرت روسيا.

وحول مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، قال إن أعضاء الوفد "يتواصلون مع بعضهم البعض من وقت لآخر، لكن لا توجد مفاوضات كبيرة".

المصدر: "تاس"

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