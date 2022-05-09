إيقاد الشعلة الخالدة عند نصب ضحايا النازية في ماريوبول

تم اليوم خلال الاحتفال بعيد النصر إيقاد النار في الشعلة الخالدة عند نصب ضحايا النازية في مدينة ماريوبول.

وشارك في مراسم إيقاد الشعلة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين

وذكر مصدر أن حزب "روسيا الموحدة"، يساعد في ترميم وإعادة بناء نصب تذكارية للمجد العسكري في دونباس.

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ونوه المصدر، بأن النشطاء المدنيين والمتطوعين ساعدوا في ترتيب هذا النصب.

وأشار المصدر إلى أن آخر مرة احتفل فيها سكان المدينة بيوم النصر العظيم كانت قبل 8 سنوات.

وحمل السكان كذلك شريط القديس غيورغي علامة النصر بطول 300 متر واتجهوا به إلى النصب التذكاري للمقاتل السوفيتي محرر دونباس.

وذكر المصدر، أن هذا الشريط هو الأطول من نوعه في العالم.

المصدر: نوفوستي