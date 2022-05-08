ضابط أوكراني يسلم القوات الروسية مئات القنابل والرشاشات (فيديو)

سلم المقدم الأوكراني نيقولاي سلاماخا في مقاطعة خيرسون بعد استجوابه من قوات الأمن الروسية بشكل طوعي، العشرات من الرشاشات والبنادق ومئات القنابل اليدوية.

وبعد تفتيش قاعدة القوات الخاصة لشرطة خيرسون، عثرت قوات الأمن الروسية على 120 صندوقا من الذخيرة.

وقال مسؤولون أمنيون أن سلاماخا أقر أنه بتوجيه من سلطات كييف، كان سيقود وحدة خاصة لتنفيذ "عمليات تخريبية" على أراضي منطقة خيرسون.

وأكد الضابط الأوكراني أنه "لكونه وريث أحد المحاربين في الحرب العالمية الثانية، فقد اعترف طواعية بخطط قيادته ضد إخوانه الروس والسكان المدنيين في خيرسون".

المصدر: نوفوستي