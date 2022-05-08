وزير الدفاع الروسي يهنئ الجيش بعيد النصر

هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجيش بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى الذي تحييه روسيا في الـ9 من مايو من كل عام، وأشاد بأداء الجنود والضباط الروس في ذودهم عن البلاد.

وورد في تهنئة شويغو: "أيها الرفاق الجنود والبحارة والرقباء وصف الضباط والضباط وضباط البحرية، المحاربون القدامى الأعزاء... مرت 77 عاما على الـ9 من مايو 1945، اليوم الذي غير مصير العالم بأسره. بالنسبة لنا، وجميع البلدان الصديقة والشقيقة، يجسد هذا العيد العمل المتفاني لمن هزموا الغزاة النازيين وحرروا البشرية من النازية".

وأشار إلى أن الجنود والضباط الروس يقاتلون اليوم أتباع النازية ويذودون عن المصالح الوطنية لروسيا في أوكرانيا.

المصدر: RT