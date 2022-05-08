محارب أمريكي قديم يشارك في فعاليات "فوج الخالدين" في الولايات المتحدة

شارك المحارب القديم الأمريكي ألفريد كوربي، في مؤتمر "فوج الخالدين" عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وأعرب عن أمله في إحياء التعاون بين الشعبين الأمريكي والروسي.

وذكر كيربي الذي شارك في الحرب العالمية الثانية والمولود في بايون بولاية نيو جيرسي، أنه انضم إلى الجيش الأمريكي في سن 18، بعد وقت قصير من الهجوم على بيرل هاربور وخدم ثلاث سنوات ميكانيكي طائرات في مسرح عمليات المحيط الهادئ.

وقال: "يشرفني أن أشارك في "فوج الخالدين" وأضم صوتي إليكم في الإشادة بذكرى قدامى المحاربين، الذين هزمت شجاعتهم وتفانيهم شرور النازية... آمل بصدق أن نتمكن من إحياء روح إلبه من أجل دولتينا العظيمتين، للعودة مرة أخرى إلى المصالح المشتركة للبشرية".

واختتم كوربي قائلا: "عسى أن يتعاون شعبانا مرة أخرى".

المصدر: "نوفوستي"