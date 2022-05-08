السفارة الروسية في المكسيك تكرّم "فوج الخالدين" في عيد النصر

شارك المئات في العمل التقليدي "جدار الذاكرة" الذي يكرّم من خلاله الروس أبطال "فوج الخالدين" بمناسبة عيد النصر على النازية، وذلك أمام السفارة الروسية في عاصمة المكسيك.

وقال فيكتور كورونيللي السفير الروسي لدى مكسيكو في تصريح لوكالة "نوفوستي" إن "هذا الحدث يقام كل عام منذ فترة طويلة في المكسيك، وبسبب وباء كورونا أقيم لمدة عامين عبر الإنترنت، أما الآن فتغير الوضع وتم تنظيم هذه المراسم على الأرض بمشاركة مواطنين الذين ساهموا بتنظيم هذا الحدث".

وأضاف: "الجميع اليوم هنا مع عائلاتهم وأطفالهم وصور آبائهم وأجدادهم الذين قاتلوا، والمزاج احتفالي وقتالي!".

وقالت منظمة الحدث ورئيسة المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس في المكسيك ناتاليا تينياكوفا إن عدد المشاركين يتزايد كل عام.

وأضافت أنه "في عام 2015 عندما أقيم هذا الحدث لأول مرة، حضره بضع عشرات فقط من المشاركين".

المصدر: "نوفوستي"