ستولتنبرغ يجدد دعمه لكييف ويدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا

كرر أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ استعداده لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة لسلطات كييف، ودعا روسيا إلى وقف القتال في أوكرانيا وسحب القوات وبدء مفاوضات السلام.

وأضاف في حديث نشرته صحيفة فيلت الألمانية اليوم: "أدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في 9 مايو إلى وقف الحرب فورا، وسحب قواته من أوكرانيا، وبدء محادثات السلام. نحن نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا وسنواصل مساعدة دولة تمارس حقها في الدفاع عن النفس".

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وزعم ستولتنبرغ بأن "موسكو استخدمت في الماضي 9 مايو بشكل دوري، لنشر الأكاذيب عن الغرب وانتقاد الناتو".

واختتم ستولتنبرغ حديثه، برفض اتهامات موسكو بأن الناتو كان يتصرف "بشكل عدواني".

المصدر: تاس