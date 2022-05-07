الناتو: ندعم أوكرانيا بقوة ولن نصبح طرفا في الصراع

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يدعم أوكرانيا بقوة لكنه لن يصبح طرفا في النزاع.

وأضاف ستولتنبيرغ في مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag": "يجب أن نفعل كل شيء حتى لا يمتد ما يحدث في أوكرانيا إلى دول أخرى، لهذا السبب لا نرسل أي قوات من الناتو إلى البلاد، ندعم البلاد بشكل جماعي، لكننا لسنا طرفا في الصراع.. وفي الوقت نفسه نزيد عدد القوات والمعدات في شرق الناتو لحماية أعضائنا.. ألمانيا تلعب دورا رائدا في هذا".

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وأوضح ستولتبيرغ أن الحلف يعتزم إرسال إشارة "واضحة جدا" لموسكو بأن الهجوم على إحدى دول الحلف "سيكون هجوما على جميع الدول الأعضاء الثلاثين".

المصدر: نوفوستي