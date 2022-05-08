صحيفة ألمانية تتحدث عن "استفزاز غير مسبوق" من زيلينسكي للمستشار الألماني

قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى كييف في يوم عيد النصر هو استفزاز غير مسبوق.

ونقلت الصحيفة عن الصحفية الألمانية أليسا شوارتسر، "يؤسفني أن زيلينسكي لا يتوقف عن الاستفزاز. أود أن أسمع نبرة أكثر تحفظا لأوكرانيا".

إقرأ المزيد

ولفتت شوارتسر إلى الدعوات العلنية للمثقفين الألمان، وجِّهت للسلطات الألمانية تطالبهم بالتخلي عن تسليح كييف، خوفا من تصعيد الصراع، إذ وقع على عريضة المطالبات بعدم التسليح حوالي 250 ألف شخص.

وتابعت الصحفية قائلة: "أشعر بالاكتئاب والاستياء من فكرة أن الحكومة الألمانية ليس لديها خطتها الخاصة، ولكنها تفعل دائما ما هو مطلوب منها بالضبط في كييف".

وفي الفترة الأخيرة، أثارت تصريحات ومواقف السياسيين ورجال الدولة الأوكرانيين استياء السلطات الألمانية وخاصة بعد تشبيه السفير الأوكراني في برلين للمستشار الألماني أولاف شولتس بقطعة نقانق.

كما طالب النائب في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، سيفيم داجدالن، بطرد السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، من ألمانيا، بعد أن وصف مستشار ألمانيا أولاف شولتس بـ"قطعة نقانق".

المصدر: نوفوستي





