 
مباشر

رئيس رومانيا: لا توجد أي مبادرات للتقارب بين الناتو ومولدوفا

أخبار العالم

رئيس رومانيا: لا توجد أي مبادرات للتقارب بين الناتو ومولدوفا
Legion-Media Hannah McKay
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy5s

نفى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وجود أي مبادرات في الوقت الحالي للتقارب بين حلف الناتو ومولدوفا.

وقال يوهانيس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "مولدوفا دولة محايدة. ولا أعتقد أنه يمكن أن تكون الآن أي مبادرات بشأن تقارب مولدوفا مع الناتو. بالطبع هناك مشاريع مشتركة، لكن مولدوفا لا تزال دولة محايدة".

إقرأ المزيد
وزارة دفاع مولدوفا: لا نرى مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا
وزارة دفاع مولدوفا: لا نرى مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا

وأضاف أنه "حتى الآن لا توجد أي معلومات عن وجود أي تهديد عسكري محدد على مولدوفا أو أنها أصبحت هدفا لأحد".

يذكر أن دستور مولدوفا ينص على الوضع الحيادي للبلاد، لكنها تتعاون مع الناتو منذ عام 1994 في إطار خطة خاصة للشراكة.

ويعمل في عاصمة مولدوفا كيشناو مركز إعلامي للناتو، ومنذ ديسمبر 2017 تم افتتاح مكتب للاتصالات مع الناتو هناك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا