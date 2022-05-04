رئيس رومانيا: لا توجد أي مبادرات للتقارب بين الناتو ومولدوفا

نفى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وجود أي مبادرات في الوقت الحالي للتقارب بين حلف الناتو ومولدوفا.

وقال يوهانيس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "مولدوفا دولة محايدة. ولا أعتقد أنه يمكن أن تكون الآن أي مبادرات بشأن تقارب مولدوفا مع الناتو. بالطبع هناك مشاريع مشتركة، لكن مولدوفا لا تزال دولة محايدة".

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وأضاف أنه "حتى الآن لا توجد أي معلومات عن وجود أي تهديد عسكري محدد على مولدوفا أو أنها أصبحت هدفا لأحد".

يذكر أن دستور مولدوفا ينص على الوضع الحيادي للبلاد، لكنها تتعاون مع الناتو منذ عام 1994 في إطار خطة خاصة للشراكة.

ويعمل في عاصمة مولدوفا كيشناو مركز إعلامي للناتو، ومنذ ديسمبر 2017 تم افتتاح مكتب للاتصالات مع الناتو هناك.

المصدر: نوفوستي