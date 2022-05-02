وزارة دفاع مولدوفا: لا نرى مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا

أكدت وزارة الدفاع المولدوفية، اليوم الاثنين، أنها "لا ترى مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا".

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وفي تعليق لقناة "تي في 8"، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع المولدوفية، ألا دياكونو: "الوزارة لا ترى أي مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا".

وأضافت ألا دياكونو: "بالنسبة لما نشرته "التايمز" بشأن مولدوفا، فإننا نعلن أن جميع المؤسسات الحكومية تعمل في حالة تأهب قصوى منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراقب الوضع عن كثب، ولا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن مولدوفا في خطر"، حيث أن صحيفة "التايمز" البريطانية كانت قد نقلت عن مصادر أوكرانية قولها إن "روسيا تخطط لمهاجمة مولدوفا".

في حين ذكرت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، أن "بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، إذ وقعت في 3 مارس الماضي، طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع "يورونيوز"، أوضحت ناتاليا جافريليتسا قائلة: "مبدأ الحياد مكرس في دستورنا..سنسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكننا لن نسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، حيث أنه بحسب دستور مولدوفا، تتمتع مولدوفا بوضع محايد، بينما تتعاون منذ عام 1994 مع "الناتو" في إطار خطة شراكة فردية.

المصدر: "سبوتنيك"