صحيفة: الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا "خردة" وحل وسط لتسوية الانقسامات الداخلية في البلاد

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن قرار برلين تسليم مدافع غيبارد المضادة للطائرات، التي كان "عصرها الذهبي" في السبعينيات، إلى أوكرانيا هو حل وسط لتسوية الانقسامات الداخلية في ألبلاد.

وقال الخبير العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، لصحيفة "غلوبال تايمز": " قرار برلين تسليم مدافع غيبارد المضادة للطائرات إلى أوكرانيا هو حل وسط لتسوية الانقسامات الداخلية في ألمانيا".

واضاف الخبير، أن "العصر الذهبي" لمدافع غيبارد بمدافعها المضادة للطائرات كان في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقبل تسليم هذه المدافع إلى الجيش الأوكراني، سيتعين إصلاحها على حساب ألمانيا.

في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أنه حتى في حالة الإصلاح، هناك شكوك في أن هذه الأنظمة سيتم إدخالها إلى ساحة المعركة في دونباس، كما يعتقد حسب رأيه، أن توريدها من المستودعات، وليس من ما لدى البوندسفير (الجيش الألماني)، هو حل وسط بين الأحزاب الحاكمة في ألمانيا، والتي توجهت "لإرضاء" الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية، نقلا عن مصادر، أن ألمانيا في اجتماع دولي بدعوة من الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية وعدت بتزويد أوكرانيا بمنظومات غيبارد. وهذا ما أكدته لاحقا وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت.

وبذلك تكون ألمانيا قد اتخذت، لأول مرة، قرارا بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن هذا يعد تغييرا خطيرا في موقف ألمانيا، التي كانت شديدة الحذر بشأن إمداد كييف بالأسلحة.

المصدر: نوفوستي