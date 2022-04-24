أمريكيون ينتقدون توريد الأسلحة لأوكرانيا

نشرت قناة فوكس نيوز الأمريكية مقابلة مع الصحفي غلين غرينوالد حول الأزمة الأوكرانية والدعم الأمريكي لسلطات كييف، انتقد فيها السياسة الأمريكية وحظي بدعم متابعي شبكات التواصل.

وبحسب غرينوالد، تسعى واشنطن عمدا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

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وقال الصحفي: "يفعلون كل شيء للإبقاء على الصراع مستمرا إلى الأبد"، متسائلا عن مصلحة المواطنين الأمريكيين من هذه الأزمة حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الفائت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وأثارت كلمات الصحفي تفاعلا كبيرا بين مستخدمي الإنترنت وحصدت عددا كبيرا من التعليقات.

وكتب أحد المستخدمين واسمه فرانك مارتن: "هم لا يريدون أن ينتهي الأمر. من السهل معرفة ذلك".

وقال المستخدم تيدي لي: "إن إلقاء الحطب على النار لن يطفئها".

وسأل بول زكي: "لماذا يجب أن نرسل الأموال إلى نزاع لسنا منخرطين فيه؟".

وسأل آخر: "الأمريكيون بحاجة، ويتم إرسال أكثر من ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا، لماذا؟ على سبيل المثال، ألا يمكن تقديم مثل هذه الأموال مساعدة للأمريكيين المحتاجين؟".

وقال club4ghz: "أرسلوا بايدن إلى أوكرانيا من فضلكم".

المصدر: نوفوستي