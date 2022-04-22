فنزويلا تدين تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا في منظمة الدول الأمريكية

دان وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى منظمة الدول الأمريكية، وقال إن هذه المنظمة قد عفا عليها الزمن.

وقال إن "التصرفات الأخيرة لمجموعة منظمة الدول الأمريكية بقيادة لويس الماغرو الذي ربما يكون على جدول رواتب الحكومة الأمريكية عار جديد نحن نرفضه... هذه إساءة في خضم جهود واشنطن.. جهود لاضطهاد روسيا، واضطهاد الشعب الروسي في المنظمات في هذا العار الذي يسمى منظمة الدول الأمريكية".

وتابع: "منظمة الدول الأمريكية مؤسسة عفا عليها الزمن، إذا كان لها في أي وقت مضى أي صلة بالواقع، فإنها فقدت أهميتها تماما.. قيادة الذين يحتشدون هناك هي قيادة مخزية ومخزية ومحزنة".

وختم قوله: "فنزويلا غادرت المنظمة التي لا علاقة لها بالجهود المبذولة لإيجاد الطريق الصحيح لما فيه خير شعوبنا".

وحرم المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية بأغلبية 25 صوتا مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت روسيا من صفة العضو المراقب في المنظمة.

المصدر: "نوفوستي"