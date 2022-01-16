مسؤول إيراني: توقيع وثيقة التعاون طويلة الأمد بين طهران وموسكو ليس ضمن أجندة زيارة رئيسي لموسكو
AP Michael Gruber
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أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن "توقيع وثيقة التعاون طويلة الأمد بين طهران وموسكو ليس ضمن أجندة الزيارة القادمة للرئيس، إبراهيم رئيسي، إلى روسيا".
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، موضحا: "بما أن تفاصيل وبنود الوثيقة بحاجة للمزيد من الدراسة وتحتاج إلى تفاهمات أولية بين الجانبين، لن يتم الانتهاء من تحضير المعاهدة من أجل توقيعها من قبل الرئيسين الإيراني والروسي، انما الرئيسان سوف يناقشان الاتفاقية من أجل حصول تفاهمات أولية بشأنها".
المصدر: "انتخاب"
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