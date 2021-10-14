وزير الدفاع الإسرائيلي: على الجيش أن يتصرف "بشكل منهجي وعدواني" ضد عنف المستوطنين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يتصرف "بشكل منهجي وعدواني ودون توقف" ضد أي عنف صادر عن المستوطنين في الضفة الغربية.

وجاء تصريح غانتس خلال بحثه مع كبار المسؤولين العسكريين قضية عنف المستوطنين الأخير ضد قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت في 6 أكتوبر الجاري إن مجموعة من المستوطنين حاولوا الاعتداء على طفل فلسطيني مصاب داخل سيارة إسعاف، خلال هجومهم على خربة المفقرة جنوب الخليل.

وسبق أن وصفت الشرطة الإسرائيلية إلقاء مستوطنين زجاجات حارقة على عناصرها في مستوطنة بشمالي الضفة الغربية بأنه "عملية إرهابية".

ونادرا ما تطلق الشرطة الإسرائيلية أو أي من المؤسسات الرسمية وصف " إرهاب" على أنشطة المستوطنين في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + وكالات