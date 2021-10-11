الدوحة تستضيف لقاء بين طالبان ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي

يلتقي وفد من "طالبان" الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن الاثنين وزير الخارجية في حكومة "طالبان" أمير خان متقي.

وقال متقي خلال مؤتمر عقد في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في العاصمة القطرية "غدا سنلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي.. نحن نعقد اجتماعات إيجابية مع ممثلين عن دول أخرى".

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ولم يكشف متقي مناصب المسؤولين الأوروبيين أو عددهم.

وأكد متقي وفق ترجمة فورية إلى الإنجليزية لكلمة ألقاها باللغة البشتونية: "نريد علاقات إيجابية مع كل العالم، ونؤمن بعلاقات دولية متوازنة.. نعتقد أن العلاقات المتوازنة من الممكن أن تنقذ أفغانستان من عدم الاستقرار".

وعقدت طالبان السبت والأحد اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما، وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.

المصدر: "أ ف ب"