الكرملين: مشاكل فنية وراء رفض روسيا استقبال رحلات طيران أوروبية التفافا على أجواء بيلاروس

أكدت الرئاسة الروسية أن سبب رفض سلطات البلاد تسيير عدد من رحلات الطيران الأوروبية عبر مجالها الجوي التفافا على أجواء بيلاروس يعود إلى مشاكل فنية حصرا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذه المشاكل متعلقة بتنسيق نقاط دخول تلك الطائرات في مجال روسيا الجوي وخروجها منه، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن عدد كبير من الطائرات ويخص الأمر بالدرجة الأولى ضمان سلامة الطيران.

ووصف بيسكوف الوضع الحالي بأنه استثنائي، مؤكدا أن سلطات الطيران الروسية تعمل بدأب على حل تلك المشاكل.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يرى أي أسباب لبروز مشاكل جديدة في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية هذه الصعوبات.

وفي معرض تعليقه على حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" في مينسك واعتقال ناشط بيلاروسي مقيم في الخارج كان على متنها، نفى بيسكوف تورط أي من المؤسسات أو الأجهزة الروسية في هذه الواقعة، ورحب بنية منظمة الطيران المدني الدولي التحقيق في الحادث.

المصدر: نوفوستي