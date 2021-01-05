شركة مشغلة لناقلة النفط الكورية المحتجزة في إيران تطلب من شركة تأمين إجراء تحقيق ميداني

طلبت شركة مشغلة لناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، من شركة تأمين إجراء تحقيق ميداني.

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وذكرت شركة DM shipping المشغلة لناقلة النفط "هانكوك كيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها طلبت من شركة تأمين الحماية والتعويض، المعروف باسم تأمين P&I، إجراء تحقيق ميداني للتحقق من الوضع الخاص بالناقلة والبحارة وغيرها.

وقال مسؤول في الشركة المشغلة إن هذه الخطوة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات لمعرفة "ما إذا كانت هناك مشاكل من جانبنا"، وأضاف أن شركة التأمين سترسل محققا إلى إيران للتحقق مما إذا كان هناك تلوث بحري وأن الطاقم المكون من 20 بحارا، بينهم 5 كوريين جنوبيين، بأمان.

من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية أنه حسب التقارير الأولية التي تلقتها من السلطات المحلية، فإن الموضوع هو تقني وتم توقيف ناقلة النفط بأمر من المحكمة لإجراء التحقيق في تلويثها البحر.

وكانت "هانكوك كيمي" في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية إلى الإمارات، وتم احتجازها أمس الاثنين من قبل الحرس الثوري الإيراني.

ووصلت المدمرة "تشوي يونغ" التابعة لبحرية الكورية الجنوبية إلى المياه القريبة من مضيق هرمز للتعامل مع هذه القضية.

المصدر: يونهاب