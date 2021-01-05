سيئول تتحرك دبلوماسيا لتحرير سفينتها المحتجزة في إيران

تبذل وزيرة خارجية كوريا الجنوبية جهودا دبلوماسية لتحرير ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية وتحتجزها إيران، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" اليوم الثلاثاء.

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وقالت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الحكومة تسعى لمعرفة التطورات فيما يخص احتجاز الناقلة، عن طريق السفارة الإيرانية في سيئول والسفارة الكورية الجنوبية في إيران.

وحول تحليلات تفيد بأن دوافع الاحتجاز هي تجميد أموال بحساب بنك إيران المركزي في بنك كوري، قالت إنه من السابق لأوانه التحدث عن الدوافع في الوقت الراهن، والأولوية هي لتأمين سلامة أفراد طاقم الناقلة.

وكانت حكومة سيئول أعلنت ليل الاثنين أن الناقلة، "إم تي هانكوك كيمي"، قد احتجزها الحرس الثوري الإيراني بزعم أنها تسبب أضرارا للبيئة البحرية.

ويخطط مدير دائرة إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الكورية كو كيونغ سيوك لاستدعاء السفير الإيراني في سيئول سعيد بادامشي شابيستاري بعد ظهر اليوم للتعبير عن الأسف على احتجاز الناقلة الكورية من قبل الجانب الإيراني وللمطالبة مجددا بإطلاق سراحها بصورة عاجلة.

المصدر: يونهاب

المصدر: رويترز