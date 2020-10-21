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الجيش الإيراني يختبر منظومتي دفاع جوي خلال مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 99"

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الجيش الإيراني يختبر منظومتي دفاع جوي خلال مناورات
Reuters
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أعلن الجيش الإيراني أنه اختبر بنجاح منظومتي "15 خرداد" و"3 خرداد" الجويتين، وكذلك عمليات دفاع عن موقع حساس في إيران، خلال مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 99".

وانطلقت اليوم الأربعاء، مناورات الدفاع الجوي المشتركة للجيش والحرس الثوري الايراني، لإجراء تدريبات على تدمير اهداف معادية مفترضة، متوسطة وعالية الارتفاع، بواسطة صواريخ المنظومة الوطنية "3 خرداد" للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، ومنظومة "15 خرداد" للجيش الايراني.

المصدر: RT + فارس

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