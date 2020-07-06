"الصحة التركية": إصابات كورونا في انخفاض مستمر

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الاثنين، تسجيل 16 وفاة جديدة و1086 إصابة بفيروس كورونا، وأكدت أن الإصابات في انخفاض مستمر.

ومع إعلان الأرقام الجديدة بلغ إجمالي الإصابات 206 آلاف و844 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 5 آلاف و241.

وارتفع عدد المتعافين من العدوى في تركيا إلى 182 ألفا و995 شخصا إثر تسجيل 2315 حالة شفاء جديدة.

وشدد وزير الصحة فخر الدين قوجة على ضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، موضحا أن الانخفاض في الإصابات يتم بشكل بطيء، بينما تكون الزيادة سريعة.

ولفت قوجة إلى أن بقاء معدل الإصابات اليومي فوق الألف يعود لعدم التزام البعض بالتدابير.

وأعلنت الصحة التركية أمس الأحد، عن 1148 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا، إضافة إلى 1188 حالة شفاء.

المصدر: الأناضول