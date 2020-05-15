مسؤول إيراني: قد نستعين بالجيش لمكافحة أسراب الجراد

قال مسؤول بوزارة الزراعة في إيران إنهم قد يستعينون بالجيش، للعام الثاني، للمساعدة في مكافحة الجراد الذي يغزو جنوب البلاد ويهدد بإتلاف محاصيل تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن محمد رضا مير المسؤول بوزارة الزراعة، يوم الجمعة قوله، "إن الجراد الصحراوي هاجم أكثر من 200 ألف هكتار من البساتين والأراضي الزراعية في 7 من 31 إقليما في البلاد".

وأضاف مير أن المناطق المتضررة، والتي تمتد من شرق إيران على الحدود مع باكستان وحتى الحدود مع العراق في جنوب غرب البلاد، ستزيد قريبا على الأرجح وتصل إلى مليون هكتار.

وقال المسؤول إن "الجيش وعد بالمساعدة في الحرب على الجراد الصحراوي بما في ذلك تقديم العربات التي تستخدم في المناطق الوعرة لاستخدامها في المناطق التي يصعب الوصول إليها".

وأردف قائلا إن "الجيش قدم في العام الماضي أفرادا وعربات وكانت هذه مساهمة كبيرة"، مؤكدا أن العمليات ضد أسراب الجراد حالت حتى الآن دون حدوث "أي أضرار"، لكنه لم يقدم تفاصيل.

ويفاقم غزو الجراد، الذي يعتبر الأسوأ من نوعه منذ عقود، من المشكلات التي تواجه إيران والتي تعرضت بالفعل لضربات قاسية من تفشي فيروس كورونا داخليا وتراجع صادراتها النفطية إلى مستويات قياسية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

المصدر: رويترز