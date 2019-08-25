ترامب وآبي يظهران تباينا في موقفيهما من تجارب بيونغ يانغ الصاروخية

أظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، تباينا في موقفيهما تجاه قيام كوريا الشمالية بتجارب لإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى.

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وفي تصريح صحفي أدلى به في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث يشارك في أعمال قمة مجموعة "السبع الكبار"، رد ترامب على سؤال عن عمليات الإطلاق الكورية الشمالية قائلا: "لست سعيدا من ذلك، لكن مرة أخرى، هو (زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون) لا ينتهك أي اتفاق" بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وتابع ترامب أنه "لا يحب" الصواريخ قصيرة المدى، لكنه أضاف أن ثمة دولا كثيرة تجري مثل هذه التجارب. وأشار إلى أنه لم يناقش مع كيم أبدا موضوع الصواريخ من هذا النوع، إنما ناقش معه الصواريخ الباليستية بعيدة المدى "وهو لا يجربها"، مضيفا أن كوريا الشمالية تمتنع عن إجراء تجارب نووية جديدة.

من جهته، أعرب آبي، وهو بجوار ترامب، عن اعتقاده بأن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية تمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

وأعلنت الوكالة الإخبارية الرسمية في كوريا الشمالية، أمس السبت، أن زعيم الدولة، كيم جونغ أون، حضر تجربة منصة متنقلة ضخمة لإطلاق الصواريخ. وأوضحت سلطات البلاد أن بيونغ يانغ نجحت في اختبار قاذفة "كبيرة جدا" جديدة قادرة على إطلاق عدة صواريخ.

المصدر: رويترز + تاس