خبير عسكري يقيم قدرة الجيش الروسي على التأثير في الأجسام الفضائية

أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن روسيا قادرة على التأثير في مكونات البنية التحتية في الفضاء بمساعدة وسائل الحرب الإلكترونية اللاسلكية.

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ويقول: "لدينا مجمعات يمكنها التأثير في أقمار الاتصالات وأجهزة إعادة الإرسال وكل ما يحتوي على حشوة إلكترونية. سابقا لم يكن لدينا الكثير من هذه الوسائل، ولكن حاليا لدينا ما فيه الكفاية منها، يمكنها التأثير في مجموعات الأقمار الصناعية".

ويشير الخبير، إلى أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أقماره الصناعية حاليا، طلب من البنتاغون تعويض خسائره، لأن الأقمار الصناعية المدنية تستخدم لأغراض عسكرية.

ويضيف: قبل بداية النزاع جلبت إلى أوكرانيا 15 ألف مجموعة من معدات الإرسال التي يمكن من خلالها استلام المعلومات العسكرية.

ويقول: "يحاول ماسك حماية أقماره الصناعية، ولكن مع ذلك بإمكاننا التأثير فيها بطريقة غير مادية".

المصدر: لينتا. رو