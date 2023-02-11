ليونكوف يذكر الدرونات الأوكرانية التي حرمها إيلون ماسك من الاتصال بـ  Starlink

تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول انعكاس قرار شركة SpaceX على قدرة الجيش الأوكراني القتالية.

وجاء في المقال: لدى كوكبة ستارلينك ذات المدار المنخفض أكثر من 2000 قمر صناعي، وهي وتوفر الوصول العالمي إلى الإنترنت. وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية الاتصال عبر هذه الأقمار الصناعية على جميع مستويات الحكومة. بينما جيشنا (الروسي) ليس لديه مثل هذه الصلة.

حدت شركة إيلون ماسك SpaceX من استخدام الطائرات المسيرة العسكرية الأوكرانية لأقمار Starlink. وقد أعلنت عن ذلك، وفقًا لرويترز، رئيسة الشركة جوين شوتويل. ووفقا لها، فإن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "لم يخصص أبدا للاستخدام كسلاح".

عن خلفية هذا القرار، وكيف سيؤثر في قدرة القوات الأوكرانية القتالية، تحدث رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف، لـ "موسكوفسكي كومسوموليتس"، فقال:

أظن أن قرار شركة ماسك هذا يرجع إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام نظام Starlink لتوفير اتصالات بعيدة المدى للطائرات مسيرة، كانت القدرة على تسييرها في ظل الاتصالات اللاسلكية التقليدية لا تزيد عن 100-120 كيلومتر. وتشير سوابق استخدام الطائرات الأوكرانية المسيرة التي حلقت إلى شبه جزيرة القرم إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أفادت من أنظمة الأقمار الصناعية Starlink لنقل كميات كبيرة من البيانات.

كيف يمكن أن يؤثر ذلك في قدرة الجيش الأوكراني القتالية؟

لن يؤثر في القدرة القتالية للجيش الأوكراني. فسوف تجري السيطرة القتالية كما في السابق. ومع ذلك، فإن القرار المعلن من SpaceX سيؤثر بالتأكيد في تشغيل بعض المركبات الجوية غير المأهولة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. فلن تكون قادرة على الطيران إلى أبعد من 100-120 كيلومترًا، في إطار الاتصالات اللاسلكية.

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