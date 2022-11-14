القوات المسلحة لنظام كييف تتسلم 4 منظومات اختبارية من منظومة Avenger الأمريكية

تخطط الولايات المتحدة لتزويد جيش نظام كييف بمنظومات M1097 Avenger ( الثائر)، وذلك ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 400 مليون دولار.

إلا أن عدد منظومات الدفاع الجوي من طراز M1097 Avenger لن يزيد عن 4 منظومات. ويبدو أن الأمريكيين يريدون أولا التأكد من مدى فاعلية منظوماتهم في ظروف استخدام الطائرات والمروحيات الحديثة في ميدان القتال، فضلا عن المسيّرات من مختلف أنواعها، بما في ذلك الدرونات الانتحارية.

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وقد تم تصنيع المنظومة الأمريكية على أساس رباعية الدفع المدرعة المعروفة باسم Humvee والتي تنصب عليها الصواريخ التي تستخدم في منظومات FIM-92 Stinger النقالة. وتوضع 8 صواريخ منها داخل حاوتيْن. وبمقدورها إصابة الأهداف على مدى يتراوح بين 200 و5500 متر، مع العلم أن ارتفاع إصابة الهدف يتراوح بين 0 و3800 متر.

وقد تم تسليح المنظومة كذلك برشاش عيار 12.7 ملم البلجيكي الصنع الذي يمكن استخدامه ضد أهداف أرضية وجوية على حد سواء. وتتوفر في المنظومة الوسائل البصرية وأجهزة الرؤية الليلية ومقياس المسافة الليزري وجهاز التعريف "صديق – عدو" ووسائل الاتصال، ويمكن أن تطلق المنظومة النيران من ثبات أو من حركة. كما يمكن التحكم بها عن بعد من مسافة 50 مترا.

وتزن المنظومة 4300 كلغ، وسرعتها القصوى على طريق معبدة 105 كلم، حيث يمكن أن تسير مسافة 560 كلم دون تزوّد بالوقود، وطاقم المنظومة فردان اثنان.

يذكر أن أوكرانيا ستصبح بلدا بين قلائل يمتلك مثل هذه المنظومات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا