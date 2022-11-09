القوات الخاصة الروسية تستخدم مدرعة جديدة في العملية العسكرية الخاصة

شهدت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا استخدام وحدات القوات الخاصة الروسية لمدرعة АМН-590951 ( في بي كا – أورال) المطوّرة.

وقال مصدر في أجهزة الأمن الروسية لوكالة "تاس" إن تصميم تلك المدرعة المدولبة أدخلت فيه تعديلات مهمة بعد استخدامها في سوريا. وطالت تلك التعديلات بالدرجة الأولى أجهزة حماية قسم محرك المدرعة وموقع الرشاش المنصوب على سقفها.

فيما لم يذكر المصدر ما هي مسارات العملية العسكرية الخاصة التي تستخدم فيها تلك المدرعة. واكتفى بالقول إن التعديلات التي أدخلت في تصميم المدرعة تأخذ في الاعتبار خبرة استخدام المعدات الحربية المدولبة الخفيفة في النزاعات المسلحة المختلفة وبصورة خاصة خبرة استخدامها في سوريا.

وحسب المعلومات الواردة من الشركة المصنعة لمدرعة "في بي كا – أورال" المدولبة فإن وزنها بلغ 14500 كلغ، وإنها تتسع لـ9 أفراد، فضلا عن أفراد الطاقم. وبمقدور المدرعة التسارع حتى 100 كلم/ساعة والسير إلى مسافة 1000 كيلومتر دون أن تزود بالوقود. أما عجلاتها فتستطيع تحمل انفجار عبوة ناسفة بقوة 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا