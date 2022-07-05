نائب رئيس الحكومة الروسية يفشي "سرا" عن الليزر النتريدي

قال نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف، إن روسيا حققت تقدما كبيرا على المستوى العالمي في مجال الليزر النتريدي.

ويشار إلى أنه تم في إطار منتدى الشباب الصناعي الدولي العاشر "مهندسو المستقبل - 2022"، عقدت جلسة عامة بعنوان "دور الكوادر الهندسية في ضمان السيادة التكنولوجية لروسيا"، شارك فيها نائب رئيس الوزراء بوريسوف.

وخلال مشاركته في فعاليات المنتدى، كشف بوريسوف مجالات التقنية والتكنولوجيا التي تتقدم فيها روسيا على الدول الأخرى.

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وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "سأفشي لكم سرا. لقد حققنا تقدما كبيرا على المستوى العالمي في مجال الليزر النتريدي. في تقديري يقاس التقدم بـ3 إلى 5 أعوام.".

وأشار إلى أن المهندسين الروس تمكنوا من إيجاد حلول مثيرة وهامة في هذا المجال، ومن بينها إيصال شعاع ليزري بقوة محددة إلى الهدف والمحافظة عليه مسلطا على هذا الهدف.

في مايو الماضي، أعلن بوريسوف عن وجود جهاز الليزر "زاديرا" الذي يستطيع شعاعه اختراق طائرات على بعد 5 كيلومترات. وهناك جهاز ليزر آخر يسمى "بيريسفيت" يقدر على تعطيل أجهزة أقمار التجسس الصناعية على بعد 1.5 ألف كيلومتر.

المصدر: سبوتنيك