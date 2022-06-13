مسؤول روسي يشيد بفعالية أسلحة بلاده في أوكرانيا ويكشف عن سلاح المستقبل

أشاد يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي، بفعالية الأسلحة الروسية عالية الدقة المستخدمة في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوريسوف في مقابلة مع قناة RBC: "إن أسلحتنا عالية الدقة تعمل بشكل جيد. نسمع في التقارير اليومية لوزارة الدفاع عن تدمير أشياء معقدة. عبر استهدافها من قبل سلاح المدفعية والطيران الذي يعمل بشكل جيد".

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ولدى سؤاله عن النتائج التي تم التوصل إليها بعد قرابة أربعة أشهر من العملية الخاصة، قال نائب رئيس الوزراء، "الحروب أصبحت مختلفة ومن المستحيل التنبؤ بكل شيء.. عصر الأسلحة عالية الدقة قادم، حيث أن كل الجيوش مهتمة بإنقاذ أرواح جنودها. للقيام بذلك، من الضروري زيادة القوة النارية من أجل تعطيل البنية التحتية والقوات الرئيسية للعدو حتى قبل الاتصالات المباشرة".

وأضاف: "أعتقد أن هناك استخداما متزايدا للوسائل الروبوتية، ليس فقط في مجال الطيران، ولكن أيضا على الأرض والبحر وتحت الماء. هذه أسلحة تستند إلى ما يسمى بالمبادئ الفيزيائية الجديدة. هذا هو موضوع الليزر، واختتم بوريسوف حديثه قائلا: "الأسلحة الكهرومغناطيسية، سلاح المستقبل".

المصدر: تاس